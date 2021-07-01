«صحة النواب»: فحص عينات المصابين بالموجة الثالثة لمعرفة الفروقات بين السلالات

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في استكمال الدراسات التي أجريت علي الموجة الثالثة من قبل اساتذة طب قصر العيني ومستشفى 57357، بناء على توصية اللجنة، حيث سيتم أخذ عينات مرضى مصابين بكورونا من محافظات وأقاليم مختلفة، وبالنسبة للوجه القلبي ستكون المحافظات هي سوهاج وأسيوط، فضلا عن عدد من محافظات الوجه البحري.

جميع لقاحات كورونا آمنة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من تلك الدراسات واستكمالها، هو السعي لمعرفة واكتشاف أي فروقات بين سلالات كورونا في القاهرة الكبري والأقاليم، مشيرا إلى أن المخطط يسهم في اتباع طرق وقاية وعلاج معين لمواجهة مرض فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن جميع اللقاحات المنتجة لكورونا آمنة، ولا توجد منها أي أعراض خطيرة تؤثر سلبا على صحة المواطن، مناشدا الجميع بسرعة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا في أسرع وقت للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك تقليل مدة أعراض المرض حال الإصابة.

تناول الخضروات والفواكه

وأضاف أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتطبيق التباعد الاجتماعي، أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمواجهة المرض كالكالفيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي لا تحقق التباعد الاجتماعي.

وتابع، أنه يجب على المواطنين أيضا الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل والاهتمام بتناول المشروبات الطبيعية المحفزة للمناعة الجسم.