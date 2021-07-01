«برغم كورونا».. حجز 165 ألف تذكرة و58 مليون زيارة لمنصة معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب 2021 شهد في اليوم الأول، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزائرين، رغم ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتحديد عدد الزوار، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف بهي الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجز تذاكر دخول المعرض تجاوز 165 ألف تذكرة عبر المنصة الرقمية، مشيرًا إلى أن المنصة سجلت دخول 58 مليون زيارة حتى الآن، وأن وزارة الثقافة اتخذت قرارًا بتحديد 100 ألف زائر كحد أقصى إلى المعرض يوميًا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتقام الدورة الحالية تحت شعار «في القراءة حياة».

ويشارك في الدورة الحالية 1218 ناشرًا وتوكيلًا من مصر وخارجها، بمشاركة ناشرين من 25 دولة من 4 قارات، ويقام المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع على 4 صالات، كما يقام بالتوازي معرض مواز «3D» عبر المنصة الرقمية للمعرض.

وتشمل المنصة الرقمية التي أطلقتها وزيرة الثقافة، كافة التفاصيل المتعلقة بمعرض الكتاب بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على دور النشر وإصدارتها المشاركة، مع توفير خدمة شراء الكتب «أون لاين».