بالترتيب.. أكثر المدن ارتفاعا في درجات الحرارة: المحسوسة تصل لـ46

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أن شهر يوليو، يعد ثاني أشهر الصيف، وينقسم مناخيا إلى قسمين وهما النصف الأول من شهر يوليو ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متاثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا، وتنشط معه الرياح التي تعطي شعورًا أفضل بالحرارة، ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

وأضافت الهيئة أنه مع بداية النصف الثاني من يوليو، يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال إفريقيا، ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذة سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف، ويظل الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمرا خلال الفصل، ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، ونوهت الهيئة إلى أن تأثير منخفض الهند الموسمي بدأ مبكرا من شهر يونيو وبقيم ضغط منخفضة، حتى أصبح أشد حرارة، وهذا ما تشهده البلاد هذه الأيام من ارتفاع كبير في الحرارة والرطوبة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أكثر المدن ارتفاعا في درجات الحرارة، وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، غداً الجمعة الموافق 2 يوليو، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران والأرصاد على مدار الساعة.

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر حرارة الجمعة 2 يوليو

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأعلى حرارة، كالتالي:

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30 والمحسوسة 46.

أسوان

درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28 والمحسوسة 45.

إدفو

درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28 والمحسوسة 45.

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31 والمحسوسة 44.

قنا

درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26 والمحسوسة 44.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26 والمحسوسة 45.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 22 والمحسوسة 43.

شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 31 والمحسوسة 44.

الغردقة

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30 والمحسوسة 45.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 والمحسوسة 42.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25 والمحسوسة 43.

نويبع

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28 والمحسوسة 44.

رأس سدر

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25 والمحسوسة 42.

مرسى علم

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 والمحسوسة 42.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 والمحسوسة 41.

شبين الكوم

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 والمحسوسة 41.

السويس

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 والمحسوسة 42.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 والمحسوسة 41.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 والمحسوسة 41.