حالة الطقس اليوم الخميس في مصر: الحرارة تصل لـ44 درجة ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، في بيان رسمي، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب «سيناء، والبلاد»، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم ليلا

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 22

بورسعيد 33 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28