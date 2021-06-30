توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من غد الخميس الموافق 1 يوليو حتى السبت الموافق 3 يوليو 2021.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الطقس يتطابق خلال الأيام الثلاثة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد وحار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيفا معتدلا ليلا، ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب البلاد وسيناء.

وخلال الثلاثة أيام المقبلة، تتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية خفيفة، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، يوم الخميس، بينما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة، يومي الجمعة والسبت.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 2 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 3 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.