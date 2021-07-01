15357 طن قمح رصيد مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 26 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32007 أطنان، تشمل 14550 طن فوسفات، و8036 طن رمل، و2300 طن مولاس، و7121 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26528 طناً، تشمل 16000 طن ذرة، و1011 طن صودا، و6029 طن عدس، و956 طن خردة، و1900 طن كالسيوم فلوريد، و2801 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 632 طناً.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 393 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبامية وبقدونس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم وحبة البركة وزعتر وكتان وينسون وسمسم)، وفواكه (فراولة وعنب وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والجزائر وإسبانيا وأمريكا وسنغافورة وإيطاليا وهولندا والهند وسلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وألمانيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 234 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 362 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15357 طناً.

كما غادر ميناء دمياط، خلال الساعات الماضية، 3 قطارات، بعد تفريغ 71 حاوية سعة 40 قدماً، و3 حاويات سعة 20 قدماً، استقبلهم الميناء قادمين من العين السخنة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5326 شاحنة.