ميناء دمياط: بدء تحميل 66 ألف طن غاز مسال لتصديرها للصين

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة، من ضمنها ناقلة الغاز المسال «ماران غاز تروي»، التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 متراً، وبعرض 44 متراً، والمقرر أن يتم تحميلها بشحنة من الغاز المسال، تبلغ حوالى 66 ألف طن، متجهة إلى الصين.

وتابع اللواء بحرى أركان حرب وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخول الناقلة العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبحسب بيان لهيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24889 طناً، تشمل 10434 طن فوسفات، و4207 أطنان رمل، و900 طن مولاس، و9348 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24153 طناً، تشمل 16959 طن ذرة، و1786 طن صودا، و3403 طن عدس، و1130 طن خردة، و30 طن كالسيوم فلوريد، و2864 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 845 طن.

جامع تبحث مع سفير الإمارات بمصر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (خرشوف وفاصوليا وورق عنب وبسلة وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم وزيتون ولب دوار شمس)، وفواكه (فراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإسبانيا وأمريكا وسنغافورة وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1856 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طناً، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17237 طناً.

كما غادر ميناء دمياط قطار مكون من 25 عربة، بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5197 شاحنة.