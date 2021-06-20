ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «BRITISH SPONSOR» متجهة للصين

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، ناقلة الغاز المسال «BRITISH SPONSOR»، وترفع علم جزر مان و يبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 67 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى دولة الصين.

قطار محمل بـ1315 طن قمح يتجه لصوامع شبرا مغادرا ميناء دمياط

وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35679 طنا، تشمل: 9499 طن رمل، و8000 طن ملح، و5100 طن مولاس، و12480 طن فوسفات، و600 طن علف.

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسالMARAN GAS TROY متجهة لباكستان

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17279 طنا، تشمل: 2055 طن خشب زان، و2777 طن أبلاكاش، و3100 طن ذرة، و1254 طن سلفات الصوديوم، و1962 طن حديد، و2385 طن خردة، و5000 طن ناتج حرق أفران.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 74 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات «بطاطس وباذنجان وطماطم وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «بصل وبرسيم وسمسم وشمر»، وفواكه «برتقال وعنب ويوسفي وبطيخ وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وإندونيسيا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا.

ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسالMARAN GAS TROY متجهة لباكستان

وبلغ عدد الحاويات الوارد 2 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 852 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58590 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23324 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4654 شاحنة.

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