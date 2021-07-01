تامر حسني: «مش أنا» يحقق أعلى إيراد أسبوعي في تاريخ السينما العربية

أعلن الفنان تامر حسني، عن وصول إيرادات فيلمه الجديد «مش أنا» إلى 55 مليون جنيه في أسبوعه الأول، بعد عرضه بالسينمات المصرية والعربية، مُعربًا عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور وتحقيق تلك النتائج، لاسيما في أزمة فيروس كورونا.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الحمد لله اتشجعت أنزل الفيلم دلوقتي ونسبة الإشغال 50٪، ورغم كده بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية.. يعني حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا».

وتابع تامر حسني، قائلًا: «ده هايشجع زملائي الفنانين إنهم ينزلوا بأفلامهم الكبيرة.. فرحان من قلبي والأهم إني فرحان بآرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللي قمت بيه.. الحمد لله وإن شاء الله كل اسبوع هعرفكم أخبار الفيلم».

أبطال فيلم مش أنا لـ تامر حسني

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم محمد عبد الرحمن، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم «مش أنا» تدور حول شاب يدعى «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

أماكن عرض فيلم مش أنا لـ تامر حسني

ويُعرض فيلم «مش أنا» في سينمات بندر المعادي، وسينما «صن سيتي»، وسينما بورتو كايرو، وسينما أمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما أركان، وسينما الزمالك، وسينما مارينا جاردنز مول، وسينما كايرو مول، وسينما جالكسي، وسينما أوديون، وسينما أمير، وسينما كوزموس، وسينما السراي مول، وسينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، وسينما سيتي مول، وسينما سيتي ستارز، وسينما الحرية، وسينما الماسة، وسينما جولدن ستارز VIP، وسينما نايل سيتي، وسينما سان ستيفانو مول، وسينما داندي مول، وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وسينما الهرم، وسينما التحرير، وسينما داون تاون، وسينما ريو، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما ستراند في إسكندرية، وسينما سيني كومفورت، وسينما الرحاب، وسينما ليدو، وسينما فوكس مول مصر، وسينما كايرو فيستفال، وسينما فيوتشر مول، وسينما جولف سيتي، وسينما سيني ماكس، وسينما ميامي، وسينما دنيا الإسماعيلية، وسينما ريفولي طنطا، وسينما الكروان بورسعيد.