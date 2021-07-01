حلا شيحا تلغي متابعة تامر حسني على «إنستجرام»

استمرت الفنانة حلا شيحة في حذفها للفنانين من قائمة من تتابعهم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فبعد حذف محمد رمضان من قائمتها، حذفت اليوم عدة حسابات أخرى لفنانين، وتأتي الشخصية الأبرز التي حذفتها حلا شيحة الفنان تامر حسني، بطل فيلمها الجديد «مش أنا»، الذي تقوم بالبطولة النسائية أمامه في الفيلم دون أن توضح سبب الحذف.

كانت حلا شيحة علقت مؤخرا على الفيلم عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، وقالت: «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره منذ أكثر من سنة ونص، وبسبب كورونا تأخر نزوله جدا، وأنا كمان حالي اتغير جدا واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلاً بقى مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

وعن حقيقة اعتزال الفنانة حلا شيحة الفن، قال والدها الدكتور أحمد شيحة: «معتقدش أنها تكون اعتزلت فابنتى خارج البلاد منذ حوالي 5 أشهر ولا أعلم حقيقة الأمر ولكنها لم تتحدث معى فى أى شئ بخصوص هذا الأمر».

وأضاف «شيحة» فى تصريح لـ«الوطن»: «حلا مكنش عندها أى نية اطلاقا أنها تعتزل الفن بالعكس دى كانت مبسوطة أنها رجعت تشتغل مرة تانية وكانت مستنية أن يتعرض عليها أعمال تعجبها علشان تشارك فيها»، معربا عن تمنيه أن لا يكون هذا الكلام صحيحا وأن تستمر فى تقديم أعمالها الفنية التى يحبها الجمهور من خلالها.

فيلم «مش أنا» من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد عبد الرحمن وفايز المالكي وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.