الموجة الحارة تضرب العالم.. وفيات بكندا وتحذيرات في 5 دول عربية

تضرب العالم موجة طقس حارة، حيث سجلت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض دول العالم، وسط تحذيرات للمواطنين من التعرض للشمس، كما شهدت كندا وفيات، فيما تم حظر استخدام الألعاب النارية، أثناء الاحتفال بالعيد الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق ما أعلنته وكالات الأبناء.

موجة حارة تضرب مصر

وتشهد مصر ارتفاعا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية بسبب التحام منخفض الهند الموسي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضية، لتسجل البلاد 40 درجة السبت المقبل كدرجة عظمى في الظل، وتستمر نسبة الرطوبة في البلاد إلى 13 يوم وتنتهي في 9 يوليو الحالي.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع الابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة وارتداء الملابس القطنية.

العراق تحذيرات من الثعابين والعقارب وأجازة ببعض المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد في 6 دول عربية، وهي العراق والكويت وليبيا والجزائر ومصر والسعودية، المواطنين من الخروج في أوقات الذروة وسط ارتفاعات قياسية في 7 مناطق كويتية و7 عراقية وواحدة سعودية، حيث سجلت محافظة الجهراء الكويتية 51 درجة مئوية، أما القيصومة السعودية فسجلت 50 درجة، والبصرة بالعراق 50 درجة.

وأعلن العراق تعطيل العمل في بعض المناطق والتقليل في محافظات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، مثل البصرة والنجف وديالي وذي قار وكربلاء والديوانية وواسط، وفي حين تم تقليل ساعات العمل ساعة واحدة في محافظة صلاح الدين، التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة.

وطالب العراق المواطنين بإخلاء سياراتهم من المواد الغازية القابلة للانفجار والعصور وبطاريات الأجهزة وتجنب السفر بالسيارة في ساعات الذروة مع التحذير من العقارب والثعابين التي تظهر في هذا الطقس.

ليبيا.. تعليق الدراسة بسبب الطقس

وفي ليبيا، تشهد البلاد موجة حر شديدة خاصة في جنوب البلاد مما دفع الدولة لتعليق الدراسة في بلدية الحوامد مما دفع المواطنين للسفر إلى مدينة مصراتة الساحلية لنزول البحر فرارا من الطقس المرتفع.

الجزائر.. درجة الحرارة تصل إلى 48 درجة في الظل

وسجلت الجزائر درجة حرارة 48 في الظل، وحذرت هيئة الأرصاد القاطنين في ولايات أدرار والمغير وتيميمون وعين صالح ورقلة والوادي المنيعة وبرج باجي مختار وتقرت وغرداية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

الكويت.. أرقام فوق الخمسين

وفي الكويت، وجه موقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرات بسبب موجة الطقس الحارة، حيث سجلت البلاد الأربعاء 50 درجة، والخميس 51 درجة والجمعة 53 درجة.

كندا.. وفاة 34 شخص بسبب الحر وأمريكا تحظر الألعاب النارية

وتوفى 34 شخصا في مدينة فانكوفر في كندا، بسبب الطقس الشديد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، وكان أغلبهم من كبار السن وفقا بيان الشرطة الكندية.

أما في الولايات المتحدة، وفي ولايتي واشنطن وأوريجون، توفى 6 أشخاص بسبب موجة الحر الشديد، وقد سجلت درجات الحرارة في أمريكا 121 درجة حسب النظام الأمريكي في ليتون في بريتش كولومبيا، وهي أحد أكبر المخاطر الطبيعية، في الوقت الذي أعلنت فيه أمريكا حظر استخدام الألعاب النارية في الاحتفالات بعيد الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو، لمخاوف من تسبب هذه الألعاب في إندلاع حرائق غابات في البلاد.