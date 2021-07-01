فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تقي من فتنة المسيح الدجال

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، عظيم، حيث حثنا رسول الله -صلّ الله عليه وسلم- على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف، للحماية من فتنة الميسح الدجال، حيث قال صَلَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وعن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أكد الأطرش أنه قد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، منها حديث أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فأوضح أنه قد ورد أن قرائتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وقال المناوي: «يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-».

واستكمل بأن العلماء، ذكروا أنها تُقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

من جانبه، تحدث الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مؤكدا أنه يُستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف

وأضاف «جمعة» في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلّ الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأكد جمعة، أن الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، يبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.