استكمال الدراسة بعد الامتحانات لطلاب 105 مدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريس الوحدات التي لم يتم تدريسها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني في المدارس الفنية المطورة، التي تُطبق البرامج الدراسية المبنية على منهجية «الجدارات المهنية»، وعددها 105 مدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني في الوزارة لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، وبناءً على موافقة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

وأرسلت الوزارة تنبيهاً لمديري المدارس الفنية الـ105، للتوجيه بشأن استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني المُطورة وفق منهجية الجدارات المهنية لطلبة الصف الأول والثاني وتقييمهم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأرسل الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التعليم، خطاب لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن جدول إتمام الدراسة لتلك المدارس.

ووفق الخطاب، ستعمل المدارس الـ105 خلال الفترة من 10 يوليو حتى 29 يوليو على استكمال تدريس الوحدات التي لم يتم تدريسها لطلاب الصف الأول والثاني وتقييمهم، وخلال الفترة من أول أغسطس حتى 14 أغسطس سيتم تنفيذ البرنامج العلاجي «الفرصة الثالثة» للطلاب الذين لم يجتازوا تقييم مخرج أو مخرجات التعلم لوحدات الفصل الدراسي الثاني بعد تسديد الرسوم المُقررة.

كما ستعمل المدارس خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 16 سبتمبر، على تنفيذ البرنامج العلاجي للطلاب في الدور الثاني الذين لم يجتازوا التقييم في وحدة او وحدتين من وحدات البرنامج ككل، مع اعتبار «الجدارات الأساسية» من وحدات البرنامج.