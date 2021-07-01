«التعليم» تصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة ( مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تزامنًا مع استعداداتها المكثفة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، خطابًا لجميع المديريات، حصلت «الوطن» على نسخة منه، جاء مضمونه بضرورة التنبيه على إعادة توزيع العصا الإلكترونية بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، على لجان سير امتحانات الثانوية العامة، طبقًا للأعداد الموضحة قـريـن كـل لجنة بالكشف المرفق، فضلا عن توفير عدد ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة.

وأضافت الوزارة في مستند لها، بأنه يجب على جميع المديريات ضرورة الاتصال بفرع التأمين الصحي بالنسبة للجان التي يخضع طلابها لنظام التأمين الصحي وبمديرية الشئون الصحية بالنسبة للجان التي لا يخضع طلابها لنظام التأمين، وضرورة إخطارها بمقار لجان سير الامتحان لاتخاذ إجراءات تزويـد كـل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل.

تزويد اللجان الامتحانية بالأثاث المناسب

ونوهت الوزارة على جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة إخطار مديرية الأمن بمقار لجان سير الامتحان لتعيين الحراسة اللازمة بواقع ثلاثة من رجال الشرطة لكـل لجنة بالإضافة إلى ثلاث ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة بفردين لكل وردية على أن يكون منهما ضابط على الأقل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التأكد من أن جميع اللجان الواردة بكشوف 203هي مقار نفس المدارس التي جرى ترشيحها، وإنه لم يجر أي تعديلات في أسماء هذه المدارس أو تغيير في مقار اللجان، مؤكدة على ضرورة التأكد من أن كل لجنة تستوعب أعداد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بها وتزويد تلك اللجان بالأثاث المناسب، وطبقًا للسعة القصوى للجنة والأدوات وجميع التجهيزات لكل طالب بحد أدنى 100جنيه لكل لجنة.

موعد قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، أكدت الوزارة على ضرورة التنبيه على جميع رؤساء اللجان المنتدبين التواجد بمقر المديرية يوم الثلاثاء 2021/7/6 لحضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحان من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، لافته إلى أن لجنة الاعتذارات ستبدأ أعمالها بالمقر المحدد اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5/7/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

كما شددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة المختصة بقبول الاعتذارات بمعرفة مسئولي الأمن بالمديرية ورجال الشرطة واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بتعقيم المقر يوميًا طوال فترة الاعتذارات، مع التنبيه بعدم تمكين أي من المعلمين بدخول لجان المقر دون ارتداء الكمامات.