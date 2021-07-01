توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة ورطب على معظم الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها، خلال الفترة من الجمعة 2 يوليو حتى الأحد 4 من الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق، خلال يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض الأنحاء خلال فترة التنبؤ.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس، درجات الحرارة، الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، وتنبؤات حالة الطقس والأرصاد.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الجمعة 2 يوليو

أوضحت الهيئة أن طقس الجمعة يكون شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار خفيف للشبورة الصباحية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر السبت 3 يوليو

وأضافت الهيئة أن طقس السبت يكون شديد الحرارة رطباً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار خفيف للشبورة الصباحية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الأحد 4 يوليو

أعلنت الهيئة أن طقس الأحد سيكون شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.