مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة رجل مسن مصاب بكورونا ونزيف بالمخ

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، بالتعاون مع قسم التخدير في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 75 عامًا مصابًا بفيروس كورونا يعاني من نزيف داخل المخ.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إنه وصل فجرًا إلى المستشفي الجامعي المريض محولاً من مستشفى طهطا المركزي في حالة وعي غير كامل وبه شلل بالجانب الأيمن ونزيف داخل المخ، حيث تم على الفور حجز المريض بعناية العزل، وبعد إجراء الإشاعات تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب .

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، بأنه تم إجراء عمليه تفريغ النزيف واتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل غرفة العمليات وأثناء التعامل مع المريض وذلك حفاظاً علي الطاقم الطبي.

وأشار الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم تشكيل الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث إن العملية استغرقت أكثر من 4 ساعات تمكن خلالها الفريق الطبي من إنقاذ المريض و تفريغ النزيف من داخل المخ.

وأضاف الدكتور مؤمن المأمون رئيس القسم، أنه تم إجراء تدخل جراحي دقيق لمريض العزل وتم تفريغ النزيف وتمت استعادة الحركة بالجانب الأيمن، كما تم حجز المريض لاستكمال العلاج و المتابعة و إستعادة درجه الوعي.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب كلاً من الدكتور محمد عويش مدرس مساعد، الدكتور أحمد الحلفاوي معيد، الدكتور محمد قاسم طبيب مقيم، الدكتور أحمد حمدي طبيب مقيم، الدكتور عمرو صديق طبيب مقيم، ومن قسم التخدير الدكتور حسام حسن، الدكتور محمد أبو الحمد ومن طاقم التمريض أحمد ماهر، محمود المهدي، إيهاب محمد، عصام العزايزي، وصبري محمود.