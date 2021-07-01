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«البحوث الفلكية»: 20 يوليو أول أيام العيد 2021

كتب:

أحمد أبوضيف
09:00 م | الخميس 01 يوليو 2021
توقيت عيد الاضحى

توقيت عيد الاضحى

أعلن معهد البحوث الفلكية أن وقفة عرفات فلكيًا، ستكون يوم الإثنين 19 يوليو الجاري، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، 20 يوليو2021.

وقال المعهد في بيان له، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت الموافق 10 يوليو، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442هـ، فلكيًا يوم الأحد 11 يوليو الجاري.

 

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