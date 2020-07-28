زيادة الحركة بمطار القاهرة الدولي قبل أيام من عيد الاضحى المبارك

استقبل مطار القاهرة الدولى يوم أمس الاثنين، 156 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 14575 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس، شهد ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر، أن تشغيل يوم أمس تضمن 78 رحلة سفر تقل على متنها 3524 مسافرا.

واستقبل المطار 78 رحلة وصول، أقلت على متنها 11051 راكبا إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوربية وعربية، وأسيوية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار إستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي .

وفي غضون ذلك أعلنت الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران، أن جدول تشغيل رحلاتها المقررة يوم أمس الإثنين، بلغ 26 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «باريس- كوبنهاجن- روما- لندن- ميلانو- الخرطوم- بيروت- البحرين ورحلتين جويتين إلي دبي و أبوظبي» بالإضافة إلي رحلة داخلية لكل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من «أبها- المدينة المنورة- جدة - الرياض-الدمام- الكويت» تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 2000 مسافر من جنسيات مختلفة.

وفي سياق متصل تفقد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، صالات السفر والوصول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد "حافظ"، مرتادي المطار تجنب لمس الاسطح، أو التقارب الإجتماعي داخل صالات السفر والوصول، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإلتزام بكافة إجراءات التباعد حرصا على حياة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.

ووجه "حافظ" خلال جولته بالمطار على أهمية التمسك بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.وشدد حافظ على جموع العاملين بصالة السفر بمطار القاهرة الدولي، بضرورة التحلي بروح الصبر وضبط النفس، والتعامل مع الجميع بروح الود والمحبة، واستقبالهم بابتسامة جميلة تنفيذا لتعليمات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء.