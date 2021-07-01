جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التبغ المسخن 

أحبط رجال الجمارك، بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2، بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع، مدير الجمرك، محاولة تهريب أجهزة IQOS الحديثة الخاصة بالتدخين بالتسخين، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في أحد الركاب المصريين، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد البسيوني، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، كلف محمود أحمد عبد المطلب، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من الأجهزة المذكورة، وبتفتيش الراكب ذاتيا، تم ضبط عدد آخر من الأجهزة بإجمالي 85 جهاز IQOS الذي يعمل عن طريق تسخين التبغ، بدلاً من حرقه باستخدام تكنولوجيا التحكم الحراري، والأجهزة من أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكانت مخبأة داخل ملابسة التي يرتديها.

وقرر صبحي ربيع جابر، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.