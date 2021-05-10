أكبر شركة سجائر عالمية: 12.7 مليون مدخن تحولوا لمنتجات التبغ المسخن

أكدت شركة فيليب موريس العالمية لصناعة السجائر التزامها بمستقبل خالٍ من الدخان، وأعلنت الشركة عن تعيين ياتسيك أولتشاك رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفاً لأندريه كالانتزوبولوس الذي عين رئيسا لمجلس الإدارة التنفيذي، واختتم مهام منصبه السابق الذي كان قد تسلمه منذ العام 2013.

وقالت الشركة العالمية في بيان اليوم إنه منذ يناير الماضي تحول حوالي 12.7 مليون مدخِّن بالغ حول العالم تحوّلوا إلى منتجات الشركة التي تعتمد على تسخين التبغ بدلاً من حرقه، والتي تتوفّر للبيع حالياً في 64 سوقاً عالمية تحت العلامة التجارية IQOS.

وجاء الإعلان عن تعيين أولتشاك عقب الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة لعام 2021، والذي عقد في 5 مايو الحالي، وأكد أولتشاك الذي شغل قبل توليه منصبه الجديد الحالي، منصب رئيس العمليات لدى الشركة، التزامه بتحقيق رؤية الشركة التي تم الكشف عنها في العام 2016، من خلال العمل على تسريع تحولها من أجل الوصول لمستقبل خالٍ من الدخان، عبر التركيز على تطوير منتجات خالية من الدخان وأقل ضرراً من التدخين التقليدي، يتم إثباتها علمياً، كما يتم تسويقها بشكل مسؤول تجارياً، بهدف استبدال السجائر التقليدية في أسرع وقت ممكن.

فيليب موريس: تعيين «أولتشاك» رئيسا تنفيذيا.. وملتزمون بتدخين أقل ضررا

وتعمل الشركة على زيادة انتشار منتجاتها الخالية من الدخان لتحتل عائداتها أكثر من صافي العائدات الإجمالي للشركة بحلول عام 2025، وفقا للبيان.

وأضافت: نثق بأن محفظتنا من المنتجات الخالية من الدخان المتطورة، ستمكننا من قيادة المستقبل المنشود على المدى الطويل.

وقالت الشركة إن قرار تعيين أولتشاك بمنصبه الحالي، جاء بسبب دوره في تنفيذ تحول الشركة نحو خلق وقيادة مستقبل خالٍ من الدخان، كما كان له دوره في إنجاح عمليات التسويق التي جرت مع إطلاق منتج IQOS في العام 2014 في واليابان.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي الجديد لمجلس إدارة شركة فيليب موريس إنترناشيونال، أندريه كالانتزوبولوس: «إنّ تعيين ياتسيك أولتشاك في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي يعدّ خطوة مهمة للاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق رؤية شركة فيليب موريس إنترناشيونال نحو مستقبل خالٍ من الدخان».