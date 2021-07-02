«التعليم» توفر فيديوهات لتعلم اللغات.. منها الإيطالية والإسبانية

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على ضرورة متابعة قناة مدرستنا التعليمية» للتعرف على الـ «Les Couleurs» وهى أسماء الألوان باللغة الفرنسية، من خلال فيديو تعليمي يمكن مشاهدته من خلال هذا الرابط.

وأوضحت القناة، للطلاب أسماء شهور السنة باللغة الإيطالية، مشددة على ضرورة التعرف عليها وعلى طريقة النطق بطريقة صحيحة من خلال فيديو تعليمي من حلقة «تعلم» فى مادة اللغة الإيطالية، ويمكن مشاهدة الحلقة كاملة من خلال هذا الرابط.

وحثت القناة الطلاب على ضرورة التدريب على القراءة والاستماع «Leggi e ascolta»، من خلال فيديو تعليمي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستماع إلى بعض الكلمات باللغة الإيطالية والتعرف على النطق الصحيح لها من حلقة «تعلم» في مادة اللغة الإيطالية من خلال هذا الرابط.

ووجهت القناة سؤالاً حول ضمائر الامتلاك «Les ADJECTIFS POSSESSIFS»، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على الإجابة بالشرح التفصيلي، من خلال فيديو تعليمي من خلال هذا الرابط من برنامج «تعلم» في مادة اللغة الفرنسية.

وتابعت أن التعبير عن الشُكر في اللغة الإيطالية له أكثر من مصطلح، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف عليها من خلال قراءة الكلمات المُرفقة مع معرفة معنى كُل منهم، من حلقات «تعلم» مادة اللغة الإيطالية.

وأضافت أنه يمكن للطلاب في الأجازة الصيفية، تزويد معلوماتهم من خلال معرفة الدول الحبيسة، وعددها في قارة أفريقيا حوالي الذي يصل إلى 16 دولة في الصورة التالية.

وتابعت هُناك 9 ضمائر شخصية باللغة الفرنسية، مشددة على الطلاب بضرورة معرفة معناهم باللغة الفرنسية «Les pronoms personnels sujets» ومعناهم باللغة العربية، من خلال الصورة التالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها حرصت خلال الفترة الأخيرة على توفير الكثير من المنصات التعليمية لتدريب طلابها على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم.