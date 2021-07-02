غرفة السياحة: 95% نسب إشغال فنادق الإسكندرية خلال الأسبوع الجاري

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن نسب الإشغال بفنادق الـ 3 و4 نجوم بالإسكندرية، بلغت خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 95%، فيما بلغت نسب إشغال الفنادق فئة الـ 5 نجوم بعروس البحر المتوسط نحو 75% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

عزت: غالبية المتواجدين بفنادق الإسكندرية من المصريين

وأضاف لـ «الوطن»، أن أكثر من 90% من المتواجدين حاليا بفنادق الإسكندرية هم من المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري رفع من نسب إقبال المواطنين على السفر لقضاء بضعة أيام بالإسكندرية هربا من الجو الحار.

وأوضح «عزت»، أن نسب الحجوزات بكل فنادق الإسكندرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك بلغت أكثر من 95%، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق عروس البحر المتوسط بداية من منتصف شهر يوليو الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لن تقل عن 90%.

انتعاشة في إشغالات الفنادق خلال العيد

من جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب إشغال الفنادق بمحافطتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لم تتعدى خلال هذا الأسبوع الـ 30%، مرجعا ذلك إلى عدم عودة الرحلات الأوكرانية لذات معدلاتها قبل شهري مايو ويونيو الماضيين، واللذان شهدا تراجعا في أعداد السائحين الأوكرانيين بمصر، فضلا عن تراجع أعداد المواطنين المصريين نظرا لعدم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والجامعات حتى الآن.

وأشار إلى أن أجازات عيد الأضحى المبارك ستشهد زيادة في نسب إشغال كل فنادق الجمهورية، خاصة المتواجدة بالمدن الشاطئية، لافتا إلى أن فنادق العين السخنة والإسكندرية والساحل الشمالي ستكون الأكثر إشغالا خلال تلك الفترة.

وأوضح «عاقل»، أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لاسيما من دول أوروبا الشرقية والدول العربية.