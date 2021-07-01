زاهي حواس: الكشف عن الآثار بالسحر هو مجرد دجل وشعوذة بلا نتائج

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، إنه اتفق مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني على عرض الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لحماية السياح في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وتوفير كل الخدمات التى يحتاج السائح إليها، مشيرا إلى إصدار كتاب بعنوان سحر الأهرامات في روسيا والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، بجانب وجود برنامج تليفزيوني يقدمه بنفسه ويشاهده 600 ألف مشاهد تقريبا ويتحدث فيه عن المومياوات الذهبية.

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن من يقول إن السحر يستطيع أن يساعد على كشف الآثار هو مجرد دجل وشعوذة وبلا نتائج، لافتا إلى أنه في عام 2011 أحضر بعض الأشخاص سحرة مغاربة في إحدى القرى للبحث عن الآثار ولكنها كانت محاولات فاشلة.

وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن موجة البحث عن الآثار بدأت من أجل إيجاد الزئبق الأحمر وبعدها حصل الأشخاص على عدد من المومياوات المزورة.

وتابع وزير الآثار الأسبق: «مفيش حاجة اسمها كنز، ولازم نحافظ على تراثنا، ولازم وزارة السياحة تقدم حوافز قوية لكل شخص بيبلغ عن الآثار واعتقد أن الوزير قابل مواطن قريب بلغ عن آثار وقام بمجهود كبير وكرمه، حكاية السحر والبحث عن الآثار دي نصب، أنا اتعودت اشتغل ومركزش في الإشاعات اللي تقول اسمي هيجي في قضية ايه ولا غيره، وفي ناس بتهاجمني مش بهتم بيهم، وأنا في روسيا بخدم البلد والناس اللي بتشتم ولا حاجة دول بيدمروا رموز البلد والحضارة وأنا ولا في دماغي الكلام ده وأنا ليا اسمي».