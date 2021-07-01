وزير التعليم: لم نحدد موعد العام الدراسي الجديد حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد، أو تحدد كيفيتها، كما لم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

جاء ذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا فقط على «البابل شيت» في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن الهدف من استخدام التابلت في الامتحانات هو فقط تسجيل الحضور والاطلاع على الكتب الرقمية التي تم تحميلها عليه.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على «الغشاشين»، مؤكدة أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة لمنع الغش في جميع اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في موعدها ولا توجد أي نية لتغيير الجدول.