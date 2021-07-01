الخرباوي: تأثرت كثيرا بفيلم «القرار» رغم علمي بما يدور داخل الجماعة

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الناس فوجئوا بما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية بعد عرض فيلم «القرار»، لأن هناك جزء غير معروف للناس، لأن الجماعة الإرهابية مثل «جبل الجليد»، والجزء الأبشع والأكثر رعبا من هذا الجبل هو الموجود تحت الماء، مشددا على أنه يجب هدم الأسس التي قامت عليها عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية، سواء تبعيتهم لأجهزة مخابراتية غربية استعمارية أو طبيعة أفكارهم الدينية.

وأضاف «الخرباوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الخميس، أن فيلم «القرار» هو فيلم نابض بالحياة، وبه حرفية عالية، موضحا: «أنا تأثرت كثيرا بالفيلم رغم علمي بما يدور داخل الجماعة، وتأثرت من الناحية الإنسانية، لأنه لو أتيح للتاريخ أن يسجل بدقة ما حدث سنعرف أنها جماعة تجردت من القيم والإنسانية، والفيلم أظهر المسألة بصدق وحرفية تامة، معربا عن تحيته للقائمين على الفيلم».

وتابع الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الدولة استطاعت مواجهة هذا الاحتلال -الإخواني الإرهابي- والورم السرطاني، ولكن ما زالت بعض الخلايا موجودة، ويجب إعداد العدة لمشروع وطني يوازي هذا المشروع الإرهابي لكي لا ينتشر مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة التعليم تبذل جهدا في هذا المضمار، ولكن وزارة الثقافة لا تقوم بالدور الواجب أن تقوم به، مشيرا إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية استخدمت المساجد للتأثير في العقلية الجمعية للشباب المصري، ويجب أن يكون هناك مشروعًا لتنوير عقول الشباب.

وعرض فيلم «القرار» شهادات لمواطنين كانوا شهود عيان على وقائع العنف التي حدثت خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى كتاب ومحامين ونشطاء، منهم الكاتب والمفكر إبراهيم عيسى، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ونسرين أسامة أنور عكاشة، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، وغيرهم.