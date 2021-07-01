مختار يوسف عقب مشاركته في فيلم القرار: «الإخوان موتونا بالحياة»

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة للمصريين بعدما حولت جماعة الإخوان الإرهابية المصريين إلى «نماذج محبطة» على حد تعبيره، لافتاً إلى أنهم حاولوا تمكين الأهل والعشيرة، وأرغموا عمداء الكليات على تقديم استقالاتهم.

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، على هامش مشاركته في فيلم القرار الذي تم عرضه احتفالاً بثورة 30 يونيو، أن الجامعة تضم 180 ألف طالب، وحاولوا السيطرة عليها من خلال عملية أخونة الجامعة ومؤسساتها، مؤكداً أن مصر عاشت أيام صعبة.

الإخوان أجبروا عمداء الكليات على تقديم استقالاتهم

وأوضح أن الإخوان أجبروا جميع عمداء الكليات على تقديم استقالاتهم، لافتاً إلى أن عمداء جامعتي الإسكندرية وطنطا حاولوا تأخير الإستقالة حتى تم الانتهاء من تخرج الدفعة واستقبال الأخرى.

وتابع: «الوضع بالنسبة لنا كانت حياة أو موت مكنش قدامنا خيار تاني»، وكانت حملة تمرد خيارنا الوحيد: «جالي صديق قال لي يا دكتور الإخوان طالبين رقبتك.. قولت له مش مهم ما كدا كدا ميتين».

«يوسف»: ثورة 30 يونيو انتصار أكبر من عام 1973

وأكد أن الطلاب المنتمين للإخوان قاموا بمنع قيادات جامعة الإسكندرية من حضور مجلس الجامعة بعدما أغلقوا المبنى الإدارى ب«الجنازير»، مشيراً إلى أنه يعتبر أن ثورة 30 يونيو انتصار أكبر من عام 1973 نظراً لأن العدو كان يعيش وسطنا.

أسامة إبراهيم حاول أخونة الجامعة

وأوضح أنهم عاصروا الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية الذي سعى لأخونة الجامعة، وسط محاولات لمجلس الجامعة للتصدى له بكل ما أوتي من قوة، مشيرا إلى أن الإخوان لو ظلوا في الحكم عام آخر، كان سيضعون رقاب جميع من تصدوا لهم تحت المقاصل.

فيلم القرار استعان بمقاطع توثيقية من جريدة الوطن

كان فيلم «القرار» الذي شارك فيه الدكتور مختار يوسف تم دعمه بمقاطع فيديو توثق أحداث بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مرورًا بعنف الشوراع، إلى احتفالات ثورة 30 يونيو، والتي كان «الوطن»، فيها حاضرًا بقوة في تغطيات مميزة لأحداث هامة في تاريخ مصر الحديث.