مروان حامد: رسالتي في فيلم «القرار» تعريف الجميع بما حدث في ثورة 30 يونيو

قال المخرج مروان حامد، مخرج فيلم القرار الوثائقي، إنه أثناء تصوير الفليم كان لديه رسالة معينة يريد نقلها للجمهور من خلال معايشته لأحداث ثورة 30 يونيو، وهي تعريف الجميع بما حدث في الثورة التي خرجت ضد جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن التصوير جرى في محافظات المنيا وبورسعيد والمنوفية والقاهرة والإسكندرية.

وأضاف «حامد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «60 دقيقة» المذاع على فضائية «extra news »، اليوم الخميس، إنه يفتقد والده الكاتب وحيد حامد بشكل شديد، والذي يتزامن اليوم الأول من يوليو مع ذكرى عيد ميلاده، لافتا إلى أن والده كان بمثابة «البوصلة» لأنه مثله الأعلى، مشيرًا إلى أن والده ترك أثر جميل منذ وفاته من خلال أعماله التي احتوت على تنوير.

وأوضح مخرج فيلم القرار الوثائقي، أنه لمس أثناء تصوير الفيلم أن جميع الأشخاص لديهم ذكرى سيئة مع حكم جماعة الإخوان وذكرى جيدة مع 30 يونيو لأنه خلصهم من حكم هذه الجماعة، مشيرًا إلى أنه أثناء تصوير الفيلم ركز على أن يعرف الفيلم الأجيال الجديدة بما حدث ولا يركز فقط على الأجيال التي عاصرت هذه الأحداث لأن نسبة كبيرة من مصر شباب وقد يكون بعضهم كان صغيرًا في هذا الوقت في السن وأصبح كبيرًا في الوقت الحالي.

ولفت مخرج فيلم القرار الوثائقي، إلى أيام حكم الإخوان كانت كبوسية وحدث خلال عام واحد من حكم الإخوان أشياء كارثية.