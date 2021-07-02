سامح عاشور: لا يمكن خداع شعب مصر.. والإخوان كانوا جايين يحتلونا

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إن مصر عاشت فترة عصيبة قبل اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو، لكنها كانت كاشفة لأمور كثيرة، قبل وبعد أحداث 25 يناير بادعاءات مزيفة وغير حقيقية ولا تعبر عن حقيقتها.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أن هذه الادعاءات سقطت بمجرد وصول الجماعة الإرهابية لأنهم لم يتمكنوا من استكمال «التمثيلية» التي كانوا يعيشون فيها، مشيرًا إلى أن الجماعة سقطت بسرعة: «كانوا جايين يحتلوا مصر ويتحكموا في الشعب المصري لحساب قواهم داخل وخارج مصر».

وتابع «عاشور»، أن الجماعة الإرهابية استهدفت مفاصل الدولة المصرية، والاستيلاء على الدستور ومستقبل الوطن كله، كما أرادت غسل أدمغة الشعب المصري، فقد عملت على تشويه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالتالي فإن هذا التفكير الفاسد أسقطهم بسرعة.

وأكد «عاشور»، أن الشعب المصري واعٍ وقوي ولا يمكن خداعه، حتى وإن ضللت شعارات بعض الناس، فقد جرى اختيار مرسى رئيسا للجمهورية وعندما تمكن من الحكم شعر أعضاء الجماعة الإرهابية أن مرشدها يدير مصر وأن مكتب الإرشاد هو مجلس الوزراء الحقيقي، ولذلك فإن عبقرية الشعب المصري هتفت بسقوط حكم المرشد لا حكم مرسي، وهو ما يعبر عن فهم حقيقي وعميق ورفض حكم الإخوان للشعب المصري.

وأشار نقيب المحامين الأسبق، إلى أن نظرة العنصرية من الجماعة للشعب المصري، جعلتهم يحولون الإسلام «بعبعا» للشعب المصري ومكوناته المختلفة، مشددًا على أن الأقباط جزءًا من الوطن وأنه لا يوجد شخص يستطيع التعرض لهم، وأن الشعب المصري الحقيقي لا يمكنه القبول بغير المواطنة.