برلمانية: لتقليل نسب الطلاق اقترحت الكشف النفسي للمقبلين على الزواج

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي قدمته بالكشف النفسي على المقبلين على الزواج يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض الأفراد من أجل تعريف الطرف الآخر بالحالة النفسية للشخص الذي سيرتبط به بشكل واضح.

أزمات المقبلين على الزواج

وأضافت «هلالي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه من خلال مجال عملها في الصحة النفسية اكتشفت أن أغلب الأزمات للمقبلين على الزواج أو الرافضين له تكون نفسية حيث يقول البعض إنهم غير مؤهلين للارتباط.

وجود أمراض نفسية موروثة من الآباء

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك نسبة من الأمراض النفسية الموروثة من الأب والأم وقد يورثها الأبناء دون أن يعرف الآباء لذا يجب إجراء التحليل النفسي قبل الزواج.

سر توقيع الكشف الطب النفسي على المقبلين على الزواج

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: «جاتلي أمهات تقولي عاوزكي تقنعني بنتي إنها تتجوز لأنها مش راضية، قولتلها طيب أنتِ هتقولي للي هيتقدملها إنها كانت بتعالج نفسيا قالت لى لأ طبعا ده هيبقى في سرية، ومن هنا اقترحت فكرة الكشف على المقبلين على الزواج عشان كل واحد يبقى عارف الطرف التاني كويس وهيقدر يتحمله ولا لأ، لأن نسب الطلاق أصبحت كبيرة وكذلك انتشرت بعض الجرائم الأسرية أو الزوجية، واحنا دلوقتي بنحاول نغير المجتمع للأحسن».