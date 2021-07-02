مئوية الحزب الشيوعي الصيني.. تهئنة حارة من السيسي وبوتين

حرص عدد من رؤساء العالم، على تهنئة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بمئويته، وكان في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد الرئيسان على عمق علاقات الصداقة والتعاون مع الصين وما حققته من تنمية بل ومعجزة اقتصادية وضعتها في مصاف الدول الكبرى.

تهنئة مصرية بمئوية الحزب الشيوعي الصيني

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها كلامه إلى شي جين بينج، سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصين الشعبية: «إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أتوجه لكم ومن خلالكم للشعب الصيني الصديق بكل التهاني بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد الصين بنجاح، فأمن لها الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ثم قادها وما يزال إلى يومنا هذا بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية التي دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة مئوية الحزب الشيوعي الصيني: «لقد تعاهدت وفخامتكم خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين، واليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب، وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل هامة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي، ويتعين بذل كل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية، وأشيد هنا بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة».

وتابع الرئيس المصري، موجها كلامه لنظيره الصيني: «فخامة الرئيس، لعلها تكون المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921 يتوافق مع الثالث والعشرين من شهر يوليو، وهو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضاً، لأنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، والتي وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة، والقضاء على الاستعمار في مصر، ودعمت كل حركات التحرر في القارة الأفريقية، فكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها، وفي الثلاثين من شهر مايو هذا العام يكون قد مضى خمسة وستون عاماً من العلاقات بين بلدينا».

وفي ختام كلمته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ختاما فإنني أتقدم مجدداً إلى فخامتكم والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني الصديق بكامل تهنئتي والشعب المصري لكم جميعاً بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا وشعبينا الصديقين.

تهنئة روسية بمئوية الحزب الشيوعي الصيني

وفي السياق نفسه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك، نظيره الصيني شي جين بينغ بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وشدد «بوتين» على أن بكين تلعب دورا بناءً في مواجهة التهديدات العالمية.

وأضاف «بوتين»، في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: «السيد الرئيس الموقر وصديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. حيث تستقبل بلادكم هذه المناسبة الهامة، بتحقيق نجاحات جديدة مبهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية».

وأكد الرئيس الروسي، في كلمته احتفالا بمئوية الحزب الشيوعي الصيني، أن الصين تلعب دورها البناء والهام، في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، وفي مواجهة التهديدات والتحديات العالمية في عصرنا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا قدمت خلال سنوات النضال الثوري الصعبة وأثناء تشكيل الصين الجديدة، الدعم الشامل للحزب الشيوعي الصيني. مضيفا أن روسيا تحافظ على ذكرى التاريخ المشترك، ولا سيما المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الصيني، الذي عقد عام 1928 في قرية بيرفومايسكوي بالقرب من موسكو.