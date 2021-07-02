«العدل الأمريكية» تعلق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية

أمرت وزارة العدل الأمريكية، بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، بعد استئناف تنفيذها بأمر من وزير العدل السابق ويليام بار منذ 2020.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، في مذكرة موجهة إلى المسؤولين الكبار في الوزارة، إن أحكام الإعدام تثير قلقا بالغا، مضيفا إن الوزارة يجب أن تضمن الحقوق الدستورية للجميع ضمن منظومة العدل الجنائي الفدرالية، إضافة إلى المعاملة العادلة والإنسانية.

وطالب جارلاند، بمراجعة أساليب الإعدام، وأمر مكتب السجون الأمريكي بتعليق استخدام الحقنة القاتلة حتى إتمام المراجعة، فيما لم تشر المذكرة إلى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الحكومين في القضايا الجنائية في المستقبل.

وكانت إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية في عام 2020، بعد تعليقها لمدة 17 عام، وخلال الفترة بين يوليو 2020 ويناير 2021 قامت السلطات الفيدرالية الأمريكية بإعدام 13 شخصا.

«ليز تشيني» ضمن لجنة التحقيق في أحداث اقتحام «الكونجرس»

من جانبها، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس الخميس، أن النائبة الجمهورية ليز تشيني سيكون واحدة من 8 أعضاء اختارتهم للعمل في اللجنة «تتكون من 13 عضوا»التي ستحقق في أحداث اقتحام مبنى «الكونجرس» في 6 يناير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت تشيني رئيسة «مؤتمر الحزب الجمهوري»، وتمت إزاحتها من المنصب بسبب معارضتها لمزاعم ترامب حول الانتخابات الرئاسية في 2020، وهي النائبة الجمهورية الوحيدة التي اختارتها بيلوسي للعمل في اللجنة.

«ترامب»: قضاء نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في الولايات المتحدة

بدوره، اعتبر ترامب، أمس الخميس، أن القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية دفع المدير المالي في «منظمة ترامب»، آلن ويسلبرج، أمس الخميس أمام محكمة في نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية.

و«منظمة ترامب» شركة خاصة تديرها عائلته وتعمل في قطاع الفنادق وملاعب الجولف والمنتجعات حول العالم.

ونفى ترامب، في بيان، ارتكاب أي مخالفة، واصفا التحقيق بأنه ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية، واتهم الرئيس الأمريكي السابق، الادعاء بالانحياز وقال إن تعاملات شركته لا تمثل جريمة بأي حال.

الرئيس الأمريكي السابق يصف مدير مالي «منظمة ترامب» بـ الشخص الرائع

وأشار ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، إلى أن الاتهامات كانت وصمة عار، واصفا وايسلبرج بأنه شخص رائع، متهما المدعين بالضغط على المدير المالي لشركته للانقلاب عليه، وقال: «إنهم يريدون منه أن يكذب ضد ترامب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومثل ويسلبرج «البالغ من العمر73 عاماً» وهو مكبل اليدين في المحكمة، لتوجه إليه التهمة أمام قاض محلي، فيما رأى الرئيس الأمريكي السابق، أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجِهت إلى منظمته ومديرها المالي تأتي بدوافع سياسية، متهماً المدعين العامين في نيويورك بإحداث انقسامات في البلاد.

وأكد ترامب، في بيان، بعد توجيه التهم إلى «منظمة ترامب» و«ويسلبرج» في نيويورك أن حملة المطاردة التي يشنها الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن ما يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد.

وتم توجيه اتهامات لـ«المنظمة» و«ويسلبرج» بالتخطيط منذ 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منج مكافآت للمديرين التنفيذيين دون تسجيلها في الدفاتر، فيما قال ممثلون للادعاء إن ويسلبرج الذي عمل لصالح ترامب لنحو 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب.

وتضمنت اللائحة، 15 اتهاماً، منها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية، وتوجيه اتهامات لـ«منظمة ترامب» قد يؤثر على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال كما قد يعقّد مستقبل ترامب السياسي إذ أنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024.

من جانبه، قال أحد محامي المنظمة، آلان فوتيرفاس، للصحفيين بعد توجيه الاتهامات، إن الشركة متفائلة للغاية بأن لائحة الاتهام لن تؤثر كثيراً على أعمالها، مضيفا إن «لو كان اسم تلك الشركة مختلفاً، لا أعتقد أن تلك الاتهامات كانت ستوجه».

بدورها، أشارت المنظمة، في بيان، إلى أن الادعاء يستخدم ويسلبرح، الذي عمل في نشاط عائلة ترامب العقاري والتجاري على مدى 48 عاماً، بيدقاً في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق، مشيرة إلى أن هذه ليست عدالة هذه سياسة.