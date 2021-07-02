تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

وأشار«التحالف العربي»، إلى استمرار محاولات الحوثيين تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية

وفي سياق آخر، قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أمس الخميس، إن 80% من المجتمع اليمني بحاجة للمساعدات، نتيجة لتفاقم الوضع الإنساني بسبب النزاع المسلح واحتدام الوضع السياسي في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار رئيس اللجنة بيتر ماورير، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، إلى أن الزيارة التي تعد الثالثة لليمن تأتي في إطار اهتمام اللجنة الدولية بالوضع الإنساني وإيصال رسالة للاقليم والعالم للقيام بالواجب تجاه الشعب الذي يعاني تحديات كبيرة بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف ماورير، أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، تسعى من خلال الزيارة لعقد لقاءات مع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين لبحث عدد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها تبادل الأسرى والتعرف على المفقودين، باعتبار ذلك من القضايا التي تؤرق حياة كثير العوائل اليمنية بسبب فقدان ذويهم.