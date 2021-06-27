عاجل.. «التحالف العربي» يدمر صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه «نجران»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه مدينة نجران جنوب السعودية.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جدد في وقت سابق، رفضه فرض التجربة الإيرانية، في بلاده مهما كلف ذلك من تضحيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال هادي، خلال اجتماع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الحوثيين الإرهابيين يواصلون التصعيد على اليمنيين خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف الشعب اليمني من تضحيات.