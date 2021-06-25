التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
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أ ش أ
12:28 م | الجمعة 25 يونيو 2021
حوثيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
وأضاف التحالف، في بيان، أوردته قناة «الإخبارية السعودية»، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر اليوم، مشيراً إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، مشددا على أن استمرار محاولات مليشيا الحوثي بهذه الهجمات هو تعمد استهداف المدنيين.