عاجل.. الولايات المتحدة تعلن إغلاق «قاعدة باجرام» في أفغانستان نهائيا

أعلن النائب الأمريكي الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مايك والتز، عن الإغلاق النهائي لقاعدة «باجرام» في أفغانستان، منتقدا تخلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القاعدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال والتز، إن القاعدة رمز لـ20 عاما من تضحيات الولايات المتحدة المادية والبشرية، مشيرا إلى أن «باجرام»، رصيد استراتيجي مهم في وجه الصين وروسيا وإيران

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، أمس الخميس، إن واشنطن لا تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم انسحاب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية: «نعم، نسحب قواتنا لكننا نعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتزم الولايات المتحدة، سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، كما يعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

واشنطن تدعو بكين للتواصل لاتخاذ إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح

وفي سياق آخر، قالت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إن تعزيز الصين لقدراتها النووية سريعا أمر مثير للقلق، داعية بكين للتواصل معها لاتخاذ إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية دورية، إنه بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها، ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قال إن الصين بدأت في بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ جديدة في منطقة صحراوية في الجزء الغربي من البلاد.

وأوضح المتحدث الأمريكي، أن هذه التقارير والتطورات الأخرى، أشارت إلى أن الترسانة النووية لـ الصين ستنمو بسرعة أكبر وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق.