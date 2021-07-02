موسكو ترفض اتهامات واشنطن بشن هجمات سيبرانية على أهداف أمريكية

رفضت السلطات الروسية، اتهامات الولايات المتحدة بشن هجمات سيبرانية على أهداف أمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وكالة الأمن القومي الأمريكية «إن إس إيه»، أعلنت أمس الخميس، أن المخابرات العسكرية الروسية تواصل جهود القرصنة حول العالم، بما في ذلك حملات القوة الغاشمة،

وقالت «الأمن القومي الأمريكي»، في تقرير مشترك مع وكالات فيدرالية الأمريكية، والمملكة المتحدة، إن وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، مسؤولة عن بعض هجمات القرصنة الأكثر انتشارا وتأثيرا في التاريخ، كانت وراء حملة للوصول إلى المئات من الأهداف الحكومية والخاصة على مستوى العالم، منذ عام 2019.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن حملة الاستخبارات العسكرية الروسية استهدفت مؤسسات حكومية وعسكرية وحزبية وشركات دفاعية، إضافة إلى شركات الطاقة، والجامعات، في الولايات المتحدة وحول العالم.

حلف «الناتو»، يعمل عن قصد على زعزعة استقرار الوضع على طول الحدود الروسية

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، امس الخميس إن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يعمل عن قصد على زعزعة استقرار الوضع على طول الحدود الروسية من خلال تدريباتها العسكرية «نسيم البحر 2021»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«شينخوا» الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الروسية، ماريا زاخاروفا في إفادتها الأسبوعية، إنه لا يمكن اعتبار هذه التدريبات التي تشارك فيها أكثر من 30 دولة و5 آلاف عسكري ودية أو تدريبات عادية، فمن الواضح أنها ذات دوافع سياسية.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن منطقة البحر الأسود تحولها واشنطن وحلفاؤها بشكل مستمر من منطقة تعاون إلى منطقة مواجهة عنيفة.

وكان الممثل الخاص للأمين العام لحلف «الناتو» لجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، جيمس أباتوراي، قال أمس الخميس، إن الحلف يعتزم الحفاظ على تواجده في البحر الأسود، وسيعزز التعاون مع الشركاء في هذه المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.