رئيس تونس تعليقا على حادث «عبير موسي»: المخرج والممثل غير ناجحان

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعليقا على اعتداء النائبين، الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، على رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، «انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل، وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى، حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «سعيد»، خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري، أن هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل أمس الأول الأربعاء، موضحا: «لكنني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام».

سعيد: يجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة

وأكمل رئيس تونس، «أندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين تعرضوا له ويجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة».

وأمس الأول الأربعاء، تعرضت «موسى»، إلى اعتداءين بالضرب داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفي يوم واحد، من قبل كل من النائب المستقل الصحبي صمارة ورئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف، في حادث أثار جدلاً واسعاً في البلاد، ومطالب برفع الحصانة عن النائبين تمهيداً لمحاسبتهما ولضمان مثولهما أمام العدالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق، برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للعدالة بتهم مختلفة، حيث أكد وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب بالبرلمان تتعلق بالاحتيال وتهريب المخدرات.

واتهم «سعيد»، البرلمان بالتغافل وعدم الاستجابة لقرارات قضائية تطالب برفع الحصانة وعدم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، مشددا في أكثر من مناسبة، على وجوب إنفاذ القانون على الجميع بشكل عادل، مضيفاً أن الحصانة لا يمكن أن تكون عامل مساعدة على الإفلات من العقاب.

ويواجه الرئيس التونسي، ضغوطاً شعبية تطالبه بحل البرلمان، بعد أن تحول إلى حلبة صراع بين النواب، ومصدر للأزمات، وتسبب في توتير المناخ السياسي بالبلاد.