البابا في أسبوع.. زار متحف القوات الجوية وشارك بمؤتمر «ألف معلم كنسي»

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز محطات حصاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد العديد من الفاعليات الكنسية واللقاءات الخاصة.

البابا يزور متحف القوات الجوية

واستهل البابا تواضروس الثاني، بداية الأسبوع، بزيارة متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة، وكان في استقباله الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وعددٌ من القيادات الحاليين والسابقين، وبعضٌ من المحاربين القدامى.

وتفقد البابا أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها.

كما يتضمن المتحف، قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد البابا عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.

ختام مؤتمر مدربي 1000 معلم

كما شارك البابا تواضروس الثاني في فعاليات ملتقى المجموعة الأولى من مدربي 1000 معلم كنسي، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، الذي حضره 73 من الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع البابا لتطوير التعليم الكنسي «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة» لتدريب 1000 معلم كنسي، وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات.

البابا يطيِّب جسدي قديسان

كما طَيَّب البابا تواضروس الثاني، جسدي قديسيِّ دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون، الأنبا موسى الذي توفي عام 407 ميلادية، والأنبا ايسيذروس قس الإسقيط المتوفي عام 397 ميلادية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، إلى جانب الأنبا ايسيذروس أسقف ورئيس الدير.

البابا يستقبل عدد من الأساقفة

واستقبل البابا في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عدد من أساقفة الكنيسة لمتابعة الخدمة في مختلف مؤسسات الكرازة المرقسية، حيث التقى مع الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، واطمأن على الأوضاع في منطقة خدمته الجديدة بأفريقيا.

كذلك التقى البابا مع الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير ذاته، حيث ناقش معه بعض الأمور الخاصة بالدير.

واستقبل البابا، القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس، بايون - نيوچيرسي، الذي عرض عليه بعض الأمور الخاصة بخدمته هناك.

وأيضًا التقى البابا، مع كهنة كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا في مصر الجديدة، خلال قضائهم يومًا روحيًّا دراسيًّا في المكتبة البابوية المركزية في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كما التقى البابا مع الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، الذي عرض عليه بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.