عاجل.. غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم نتيجة الغرق في شاطئ سفاجا العام، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إخطارا بغرق أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالشاطئ العام بمدينة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة الزوج وزوجته وطفلهما، وأعمارهم 32 عاما و35 عاما و4 أعوام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بأن الطفل الآخر للأسرة، 11 عاما، يرقد بالعناية المركزة في حالة خطيرة، وجاري عمل اللازم لإسعافه، بينما أصيب شخص آخر حاول إنقاذهم، وتم وضعه تحت العلاج.

وانتقلت أجهزة مدينة سفاجا وضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم عمل التحريات الأولية، ووضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بطلب تحريات حول الواقعة وجاري التحقيقات.