أسعار المصايف في سفاجا 2021.. 5 نجوم وشعبي

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار المصيف في المدن السياحية لقضاء إجازة الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يبحث الكثيرون عن أسعار المصيف في سفاجا 2021، حيث تعتبر مدينة سفاجا من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر وتبعد مسافة 60 كيلوا متر جنوب مدينة الغردقة وتتميز عن غيرها بأشعة شمس مشرقة ورمال ذهبية وتستخدم في علاج الصدفية وتحوي مركز هو الأول في الشرق الأوسط في علاج الصدفية

وتقدم« الوطن»، أسعار المصيف في سفاجا 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

أسعار المصيف في سفاجا 2021.. شواطئ عامة وخاصة وفنادق سياحية

وتضم مدينة سفاجا 3 شواطئ عامة و4 من الشواطئ الخاصة وشاليهات للإيجار اليومى بالإضافة إلى العشرات من الشقق السكنية المفروشة وما يقرب من 54 فندقا ومنتجعا سياحيا بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم وتختلف أسعارها وجميعها كاملة الإقامة والوجبات وجميع المشروبات بالفنادق مجانا مما يجعل، أسعار المصيف في سفاجا 2021، مناسبة للجميع

أسعار المصيف في سفاجا 2021.. الشواطئ

كما تحتوي سفاجا على 3 شواطيء عامة والدخول فيها بالمجان بالكيلو 8 شمال مدينة سفاجا بدون شماسي أو كراسي بالإضافة إلى 4 شواطي خاصة، وتترواح أسعار تذاكر المصيف الخاص في سفاجا 2021، بين 30 لـ50 جنيها كرسم الدخول شامل كراسي وشماسي.

كما تضم المدينة مصيف سفاجا و54 فندقا ومنتجعا سياحيا بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم وتبدأ أسعار الثلاثة نجوم من 900 جنيه والرابعة نجوم 1200جنيه والخمسة نجوم و1600 للغرفة الواحدة في الليلة لفردين شاملة جميع الوجبات والمشروبات الغازية بالمجان.

أسعار المصيف في سفاجا 2021.. الشقق والشاليهات

فيما تضم مدينة سفاجا عدد من الشاليهات والشقق المفروشة للإيجار باليوم ومفروشة َومجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية وتتراوح أسعار المصيف في سفاجا 2021، لليوم الواحد ما بين 250 إلي 350جنيها.

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