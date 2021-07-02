«الباشمهندسة فاطمة».. سيدة تقود العمال في ميادين حياة كريمة: «زوجي دعمني»

بين أجولة الرمل والأسمنت وعلى خلفية ضجيج آلات الحفر اعتادت قضاء ساعات نهار يومها، نشأت في بيئة لا متنفس بها للفتيات خارج البيت سوى الذهاب إلى المدرسة للتعليم، حتى أن بعضهن لم يكملن دراستهن كي يلحقن بما يعرف بينهم بـ«قطر الزواج»، لم تغريها تلك الحياة بقيودها، تمكن حب الهندسة من قلبها وأبت أن تتركه، أحبت السفر والتنقل بين القرى الفقيرة للإشراف على المشروعات الجديدة القائمة بها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، غرابة الفكرة في مجتمع الصعيد أولى الصعاب التي واجهتها لتحقيق هدفها.

«في بلدنا غريب إن سيدة تكون مهندسة مشرفة على مشروع بس أهلي شجعوني وزوجي دعمني»، تقول فاطمة علي ابنة محافظة بني سويف في بداية حديثها لـ«الوطن»، من داخل موقع العمل في بناء ملحق مدرسي جديد لتوسعة مدرسة «هلية للتعليم الأساسي» بقرية هلية التابعة لمركز ببا.

شكاوى الأهالي من تكدس الفصول

في السابق تكررت مطالب أهالي القرية ببناء مزيد من المدارس تستوعب أبناءهم حتى يأس بعضهم ولم يجدوا حلا سوى التسرب من التعليم، وأخيرا وصل إليهم قطار مبادرة حياة كريمة وانطلقت أعمال البناء لإضافة مبنى مدرسي جديد لتوسعة مدرسة «أهلية للتعليم الأساسي»، بما يقضي على الكثافة وسوء التعلم ويُخرج أجيالا ذات مهارات تناسب احتياجات العمل الحديثة.

تتولى الإشراف على مشروع توسعة المدرسة

تتولى المهندسة فاطمة الأم لثلاثة أبناء، الإشراف على مشروع أعمال التوسعة بالمدرسة، تباشر العمال المسؤولين عن الحفر والبناء توجه كل منهم إلى المهمة المطلوب إنجازها، «الشغل في المشروع تبع هيئة الأبنية التعليمية وتم ترشيحي للمهمة ووافقت عليها» تتواجد يوميا منذ السابعة صباحا في موقع العمل وتغادره قبل أن تغرب أشعة الشمس.

تتحدى عادات الصعيد

انتهى العمال من إتمام نسبة كبيرة من المشروع الذي انطلق العمل به منذ شهر تقريبا، ومن المقرر تسليمه قبل بدء العام الدراسي الجديد، «شغالين على مدار اليوم ورديات مختلفة عشان يبدأ التشغيل من أول الدراسة وتحل أزمة كثافة الفصول»، بحسب قول المهندسة المشرفة على المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة.

يشمل المبنى الجديد غرفة حاسب آلي لمزيد من الفهم والاستيعاب للطلاب، إلى جانب وسائل التعليم الحديثة من أجل عملية تعلم أسهل، «المبنى الجديد هيكون مجهز بالكامل للعملية التعليمية بالوسائل الحديثة»، بحسب وصف المهندسة فاطمة.