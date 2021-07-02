القبض على المتحرشين بفتاة عربة النظافة في الفيوم خلال ساعات

تلاحق الأجهزة الأمنية، المتهمين في واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم، تمهيدا للقبض عليهم، بعد أن تمكنت من تحديد هوية الشابين اللذين تحرشا بالفتاة جنسيا، عن طريق ملامسة مواضع من جسدها في وضح النهار بميدان المسلة في الفيوم، أشهر الميادين بالمحافظة.

وقالت مصادر، إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشابين المتهمين في واقعة التحرش بفتاة عربة الفيوم، بعد انتشار فيديو الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أنهما هربا من مكان الجريمة بعد أن تمكنت الفتاة من مقاومتهما وإبعادهما عنها عن طريق رشقهما بالحجارة، وأن القبض عليهما سيكون خلال ساعات، وتقوم أجهزة الأمن بتمشيط شوارع الفيوم لرصد المتهمين خاصة وأنهما من المتسولين، كما شنت حملة أمنية لرصد أي مظاهر للخروج عن الأمن والنظام في شوارع الفيوم بعد واقعة التحرش بالفتاة.

تفاصيل التحرش بفتاة الفيوم

وتابعت المصادر، أن أجهزة الأمن تحفظت على فيديو الجريمة الذي يوثق جريمة التحرش بفتاة عربة الفيوم التي تعمل في جمع القمامة، وترتدي جلبابا أسود وخمار، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتتفاجئ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها، إلا أنهما بادلاها الرشق بالحجارة، بعد أن أزالا عنها حجابها عدة مرات وكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة لكنها تمكنت من إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الحجارة من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها.