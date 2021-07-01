«عايره أصحابه بانحرافها».. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها في الفيوم

رغم صغر عمرها إلا أنّ الشابة التي أتمت عامها العشرين، عاشت قصص حب متعددة، استغلت عملها برفقة والدتها في بيع الخضروات والفاكهة في السوق للخروج من المنزل كثيراً، وبسبب تعدد علاقاتها الغرامية ذاع صيتها بين الشباب بمنطقة الصوفي بمحافظة الفيوم، وبدأ أصدقاء شقيقها الذي يكبرها بعامين يعايرونه بسوء سلوك شقيقته وانحرافها، فاشتعلت النيران في قلبه، وغلت الدماء في عروقه، وقرر غسل عاره بالتخلص منها بيديه، فاستدرجها إلى مكان هادئ وطعنها بالسكين.

قُتلت لسوء سلوكها.. العثور على جثة شابة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، بالعثور على جثة شابة غارقة في دمائها إثر طعنها عدة طعنات بالبطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث يكشف مقتل الشابة على يد شقيقها

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وتبين أنّ الفتاة المقتولة تدعى «ع.س»، 20 عامًا، بائعة خضار، وأنّ وراء قتلها شقيقها «ع»، 22 سنة، بسبب سوء سلوكها وعلاقاتها الغرامية المتعددة ومرافقتها للشباب، ما جعل أصدقائه يعايرونه بأخلاقها السيئة وعدم تمكنه من السيطرة عليها، فتوجه إلى السوق واستدرجها إلى مكان هادئ وطعنها بسكين عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم تركها وفر هارباً.

حبس شاب قتل شقيقته لسوء سلوكها

وقررت نيابة بندر الفيوم، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها.