إغلاق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين لنقل مرافق الخط الرابع لـ«المترو»

أغلقت محافظة الجيزة بشكل جزئي، اليوم الجمعة، شارع الأهرام بالاتجاهين فى تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق.

تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية للخط الرابع لمشروع المترو الانفاق

وأعلنت محافظه الجيزة في بيان صادر، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصه بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع فإنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق «غاز طبيعى» المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

الأعمال تتم دون تعطيل حركة المرور

واشارت محافظة الجيزة في البيان إلي أن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة ثلاث أيام من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الأحد 4 يوليو على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور. .

المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها، لافتا إلي أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محطات المرحلة الاولي للخط الرابع بالمترو

يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح لتتقاطع مع الخط الأول للمترو مارًا حتى محطة الفسطاط.

وتشمل المرحلة محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة، حيث الربط مع الخط الثانى للمترو وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.