نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر.. تعرف على طريقة التسجيل

أعلن الديوان الوطني للتعليم عن بعد والتكوين في الجزائر، عن اعتماد «نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر» لعام 2021 لجميع الطلاب المتقدمين خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، وشهر يوليو الجاري، حيث إن جميع النتائج سوف تتوفر عبر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد في الجزائر، أو موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ويمكن النجاح في مستوى والوصول إلى مستوى آخر، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن نتائج امتحان المستوى، والإفصاح عن معدلات النجاح الخاصة بالطلاب الجزائريين، كما أن نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر سوف تعلن لجميع الولايات الجزائرية في آن واحد وهي بجاية و مستغانم، تيزي وزو والبليدة والعاصمة وباقي الولايات.

الطلاب يترقبون نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر

ويتطلع جميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد إعلان نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر والمعروفة باسم «نتائج امتحان إثبات المستوى»، وأشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن الساعات القادمة سوف تشهد عمليات إصدار روابط الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd edu dz عن بعد في الجزائر برقم التسجيل لجميع ولايات الجزائر إلكترونيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث رأت الوزارة أنه لا داعي لذهاب الطلاب أو أولياء الأمور إلى المؤسسات التعليمية في الجزائر.

ويمكن لجميع أولياء الأمور في دولة الجزائر إتباع الخطوات التالية والتعرف على النتيجة ، والتي سوف يتم إعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة من شهر يوليو الجاري وكل الولايات متاحة رسميا من خلال الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد http://inscriptic.onefd.edu.dz/ واختيار الولاية التابع لها، وتسجيل رقم التسجيل، والضغط على عرض النتائج.جاري اعتماد كافة النتائج لجميع الولايات للتعليم عن بعد.