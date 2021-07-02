قاتل خطيبة شقيقه في الجيزة يعترف: قالت ليا مش بحب أخوك

خضع قاتل خطيبة شقيقه في الجيزة، لجلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأجرى المتهم تمثيلًا لجريمته في حضور قوة أمنية من مباحث الجيزة ومدير النيابة العامة، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته بقوله: «كنت رايح عشان أصالح خطيبة أخويا، ولما قعدت معاها قالت ليا مش بحب أخوك وكل واحد يروح لحاله، فخنقتها ومكنش قصدي أموتها بس لقيتها ماتت في إيديا».

تفاصيل جلسة الصلح

وأضاف المتهم أمام النيابة، أنه كان في جلسة صلح وخلال وجوده في منزل خاله، طلب من الأسرة الجلوس مع خطيبة شقيقه لسماع رأيها في الخلافات القائمة بينهما، والتي تصر من خلالها على فسخ الخطوبة، وخلال وجوده داخل غرفة خطيبة شقيقه بمفردهما، رفضت استكمال الخطوبة وتمسكت بفسخها، وطالبته بالخروج من المنزل، عندها استشاط المتهم غضبا من خطيبة شقيقه وخنقها حتى الموت.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم توجه إلى منزل خاله في الصف للتحدث مع خطيبة شقيقه، وطلب من أفراد الأسرة الجلوس معها بغرفة لمعرفة سبب رغبتها في إنهاء الارتباط بشقيقه، فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته بأنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه لخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

القبض على المتهم

حضر الجيران على صرخات والدة المجني عليها، وتمكنوا من الإمساك بقاتل خطيبة شقيقه، وتسليمه للشرطة عقب وصولها، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الصف، وبمواجهته أعترف بتفاصيل جريمته وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا بذات التهمة بعد أن قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميا.