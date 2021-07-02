بدأت بعتاب.. اعترافات قاتل صديق عمره: اللى ياكلنى فى جنيه أخد عمره

«اللى ياكلنى فى جنيه آخد عمره».. بهذه الكلمات اعترف «س.ع»، 33 سنة، مسجل خطر بقتل زميله وصديق عمره «أ.ج »، 35 سنة، بالدقهلية بفرد خرطوش، انتقاما منه على اقتراض مبلغ مالى ورفض رده، ما أدى لتشاجره مع المجني عليه عدة مرات وإهانته أمام المارة، ما تسبب فى معايرة الجيران له، بحسب اعترافات الجاني.

عتاب ثم قتل

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه توجه بصحبة صديق له لمعاتبة المجنى عليه، لكن الأخير احتد عليه ورفض رد المبلغ الذى اقترضه منه وهدده أنه إذا تحدث فى الأمر مرة أخرى فإنه سيقتله، فاستدرجه فى «توك توك» للصلح ثم أخرج فرد خرطوش من ملابسه وأطلق النار فأودى بحياة المجنى عليه.

تمثيل الجريمة

ومثل المتهم جريمته أمام فريق من النيابة العامة والمباحث وشرح كيفية ارتكابه الواقعة، وقال إنه قام بإطلاق عيار نارى من فرد محلى تجاه المجنى عليه بالاشتراك مع المتهم الثانى لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، وذلك حال استقلالهما مركبة «توك توك» قيادة سائق مقيم بدائرة المركز، والذى تم ضبطه والمركبة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أيد ذلك ونفى علمه بنيتهما فى ارتكاب الواقعة.

اتهام الاب لصديق نجله بقتله

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى، واتهام والده لشخصين لهما معلومات جنائية- مقيمان بذات الدائرة، لقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابة نجله التى أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.

حبس المتهمين

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة أحد المتهمين وعامل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة فتمت إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام.