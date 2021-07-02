نتائج البكالوريا 2021 حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية «فيديو»

أعلن رئيس امتحانات ريف دمشق، الانتهاء من إجراءات تصحيح المواد الدراسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، حيث تجري الآن أعمال التصحيح في باقي المواد الدراسية، فيما خصصت وزارة التربية السورية 4 أماكن تصحيح لامتحانات البكالوريا في مناطق «القطيفة، ريف دمشق، النبك وقطنا»، حيث من المقرر أن تعلن نتائج البكالوريا 2021 حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية.

الطلاب يترقبون نتائج البكالوريا 2021 عبر موقع وزارة التربية السورية

ويأتى الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا 2021 برقم الاكتتاب، وكل ما على الطالب القيام به إدخال المحافظة التابع لها الطالب والضغط علي زر البحث.

وتحظى نتائج البكالوريا 2021 في سوريا باهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء أمورهم، لأن هذه هي نقطة تعليم طلابنا ومؤهلاتهم للحياة الجامعية، ولم يتبق سوى بضعة أيام وينتهي عمل التصحيح والتدقيق.

وكان طلاب المدارس الثانوية في سوريا أكملوا الامتحانات العامة في 21 يونيو الماضي، وتم توزيع اللجان على مستوى المحافظات من قبل ريف دمشق وحلب وحمص وحماة والسويدا والرقة واللاذقية، حيث احتضنت مراكز الامتحانات طلابها في الجولة الأولى من امتحانات البكالوريا ثم استأنفت السنة الثانية.

ومن جانبها بدأت وزارة التربية والتعليم السورية، بث نتائج شهادة الثانوية العامة 2021 البكالوريا، عبر القنوات التلفزيونية في لقاء مباشر مع وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور درام طباب، للإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا الدورة الأولى، التي يحصل بعدها كل طالب على درجاته من خلال الوصول إلى موقع وزارة التربية السورية على الخطوات الموضحة بنحو.

- الدخول إلى وزارة التربية السورية ( http://moed.gov.sy ).

- اختيار نتائج الامتحانات واختيار الدورة الأولي.

- النقر على نتائج شهادة البكالوريا.

- إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.يستمر موقع الخبر بجد في نقل كافة الأخبار المُتعلقة بـ«نتائج البكالوريا 2021»، حيث خلال الأسبوع القادم سيتم اعتماد النتائج من وزارة التربية السورية.