مصرع سائق في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بقنا

لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل مع قطار روسي بمزلقان الجزيرية في قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع أشرف فتحي علي، 46 عاما، في حادث تصادم سيارة نقل «حمراء اللون»، مع قطار روسي بمزلقان السكة الحديد بالجزيرية في قنا.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد، إن سيارة نقل أثناء عبورها مزلقان الجزيرية في مركز قنا، يقودها مالكها، اصطدم بها القطار الروسي، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتابع المصدر، أن الحركة توقفت في الاتجاه القبلي، لافتا إلى وجود تلفيات بسيطة في جرار القطار ويجري تصليحها، تمهيدا لتيسير حركة القطارات من قبل الفنيين، مؤكدا أن حركة القطارات لم تتأثر بالشكل الملحوظ، كون في هذه الفترة يكون مرور القطارات قليل جدا، نظرا لأعمال الصيانة في شريط السكة الحديد بالصعيد.

وكانت محافظة قنا، شهدت منتصف الأسبوع الجاري، حادث تصادم قطار رقم 88 بـ«موتوسيكل» على مزلقان غير شرعي واقع ما بين مركزي دشنا ونجع حمادي.

وتسبب الحادث في تحطم الموتوسيكل تماماً، واشتعال النيران به، بينما تعرض جرار القطار إلى تلف في بعض المواسير الهوائية، مما أدى إلى تعطل الجرار وتوقف حركة القطارات على الخط الحديدي، لحين إصلاح العطل.

وفي وقتها دفعت هيئة السكة الحديد بجرار إمداد، تم ضمه بالجرار الأول المعطل، وتسيير حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري، وذلك بعد رفع حطام الموتوسيكل، بينما تمكن قائده من النجاة بنفسه قبل اصطدام القطار به.