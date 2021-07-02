عاجل.. فتاة عربة النظافة بالفيوم تنفي تعرضها للتحرش

فجرت فتاة الفيوم مفاجأة، أمام الشرطة، بعد تداول فيديو التحرش بها على «فيس بوك»، والاعتداء عليها بالضرب من قبل شابين، إذ أنكرت واقعة تعرضها للتحرش أو هتك عرضها، ونفت تحرش المتهمين بها وعدم علمها بالقائم على نشر المقطع المشار إليه على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أحدث موجة غضب واسعة بين متابعي الواقعة.

رواية فتاة عربة النظافة بالفيوم

وأقرت فتاة عربة النظافة في الفيوم والمتهمين، بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي، دون حدوث ثمة إصابات، وذلك بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة، وتبين من تحريات المباحث أنه لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم، وبالفحص أمكن تحديد الجناة وإلقاء القبض عليهما، وكذا تحديد هوية المجني عليها، جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

تحقيقات النيابة

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي تجري استجواب المتهمين في الواقعة، وتستمع لأقوال فتاة عربة النظافة في الفيوم، بعد انتشار فيديو الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنهما هربا من مكان الجريمة بعد أن تمكنت الفتاة من مقاومتهما وإبعادهما عنها عن طريق رشقهما بالحجارة.

فيديو الجريمة

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على فيديو الجريمة الذي يوثق جريمة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم التي تعمل في جمع القمامة، وترتدي جلبابا أسود وخمار، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتتفاجئ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها، إلا أنهما بادلاها الرشق بالحجارة، بعد أن أزالا عنها حجابها عدة مرات وكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة لكنها تمكنت من إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الحجارة من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها.